Алёна Бронникова Жители Пермского края стали реже покупать объекты недвижимости в других регионах Показатель снизился на 38% Поделиться Твитнуть

Фото: freepik / ru.freepik.com

Жители Пермского края на 38,4% стали реже покупать объекты недвижимости в других регионах. Согласно данным регионального управления Росреестра, за пять месяцев 2025 года поступило 2,7 тыс. заявлений на оформление недвижимости, тогда как за аналогичный период прошлого года количество поданных заявлений в ведомство составляло 4,5 тыс.

При этом количество обращений из других регионов в Росреестр Пермского края для оформления недвижимости увеличилось по сравнению с прошлым годом. Так, с января по мая 2025 года по экстерриториальному принципу было направлено 4,5 тыс. заявлений, рост составил 5,6%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье ускорилось строительство индивидуальных жилых домов. С начала года на территории региона зарегистрировано 3,9 тыс. частных жилых домов, что на 6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Лидерами по объёмам строительства остаются Пермский муниципальный округ, Пермь и Краснокамский муниципальный округ.

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