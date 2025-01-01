В Прикамье ускорилось строительство индивидуальных жилых домов Лидерами по объёмам ИЖС остаются Пермский МО и город Пермь Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Региональное управление Росреестра сообщает, что за первые пять месяцев 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 3946 частных жилых домов, что на 6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В частности, в мае на кадастровый учёт поставлено 618 индивидуальных жилых домов. Суммарная площадь возведённых строений составила 73 197 кв. м.

Приблизительно 70% от общего числа построенных домов соответствуют типовым параметрам индивидуального жилищного строительства: площадь дома не превышает 150 кв. м, а участок земли — 1500 кв. м.

Строительство частных домов активно ведётся практически на всей территории Прикамья. Лидерами по объёмам индивидуального жилищного строительства остаются Пермский муниципальный округ (241 дом, общая площадь около 27 тыс. кв. м), Пермь (66 домов, общая площадь 19 тыс. кв. м), Краснокамский м.о. (44 дома, общая площадь свыше 5 тыс. кв. м), Добрянский м.о. (32 дома, площадь застройки около 4 тыс. кв. м) и Чайковский г.о. (33 дома, площадь 3,6 тыс. кв. м).

В регионе преобладают одноэтажные дома, составляющие 54% от общего числа построенных объектов. Двухэтажные дома занимают 45%, а трёхэтажные — всего 1%. Наиболее популярными материалами для строительства являются дерево и бетонные блоки, кирпич используется реже.

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