В Прикамье на 6% снизился средний чек потребкредита Показатель мая 2025 года — 133 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2025 года средняя сумма потребительского кредита в Пермском крае составила 133 тыс. руб., что на 6,3% меньше, чем в апреле (142 тыс. руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, в России средний размер потребкредита также снизился — до 162,2 тыс. руб., что на 9,4% ниже апрельского показателя (179 тыс. руб.). В сравнении с маем прошлого года, этот показатель уменьшился на 14,9% (в мае 2024 года он составлял 190,6 тыс. руб.).





Среди 30 регионов-лидеров по потребительскому кредитованию в мае 2025 года наибольшие суммы были зафиксированы в Москве (277 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (250 тыс. руб.), Московской области (221 тыс. руб.), Республике Татарстан (196 тыс. руб.) и Тюменской области (189 тыс. руб., включая ХМАО и ЯНАО). Пермский край занял 24 место.





Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, сообщил, что в последние три месяца средний чек увеличивался, однако в мае наблюдается его снижение.





«Напомним, что до февраля 2025 года средний чек потребкредита падал семь месяцев подряд. Во многом такая динамика являлась следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)», — добавил Волков.

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