Пермская компания признана технологическим лидером в области роботизации «Роботех» подписал соглашение с Фондом «Сколково» Поделиться Твитнуть

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 (ПМЭФ) было подписано соглашение между Фондом «Сколково» и группой компаний «Роботех». Согласно нему, пермское предприятие получило статус технологического лидера в области роботизации.

С помощью соглашения «Роботех» сможет иметь доступ к инновационным решениям в области автоматизации, сократить сроки внедрения современных роботизированных комплексов, снизить зависимость от импортных технологий и повысить эффективность производственных процессов.





Напомним, «Роботех» — российский разработчик и производитель промышленных роботов-манипуляторов, 3D-принтеров и решений на базе искусственного интеллекта. Продукция компании применяется в машиностроении, приборостроении, металлургии и других ключевых отраслях российской промышленности.





Мощность производства на первом этапе составляет 500 роботов в год, к 2030 году планируется увеличение до 5 тыс. единиц. Открыт крупнейший в Приволжье шоурум (демонстрационный центр) на базе лаборатории робототехники и автоматизации.

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