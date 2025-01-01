Прокуратура Перми засудила пенсионный фонд за нарушение прав ребёнка-инвалида Суд постановил выплатить компенсацию Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку по части социальной защиты инвалидов. В результате её были найдены нарушения прав ребёнка с ограничениями по здоровью.

Как сообщает ведомство, ребёнку должны были регулярно поставлять средства для гигиены и реабилитации. Однако эти поставки осуществлялись несвоевременно. Прокуратура отмечает, что такая ситуация создаёт препятствия для социальной адаптации ребёнка и его полноценной жизни.





Прокурор подал иск в суд с требованием взыскать моральный вред с ОСФР по Пермскому краю в пользу ребёнка-инвалида. Свердловский районный суд Перми удовлетворил требование.





После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.





Ранее также сообщалось, что прокуратура Соликамска, проверив соблюдение норм санитарно-эпидемиологического законодательства в работе горбольницы, являющейся государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края, выявила нарушения.

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