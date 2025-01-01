Глава СКР взял на контроль расселение аварийного дома в Перми В доме на Сусанина изношены несущие конструкции Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета России взял под личный контроль информацию о нарушении прав жильцов аварийного дома в Перми на ул. Сусанина.

В адрес Следственного комитета РФ пришла жалоба от жителей аварийного многоквартирного дома в Перми. Оказалось, что здание признано аварийным ещё в 2016 году — оно непригодно для жилья из-за износа несущих конструкций. Жильцы дома 1954 года постройки неоднократно обращались за помощью, но расселения не было.





СУ СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о её результатах.





Поручение взято на контроль в центральном аппарате ведомства.





Ранее также сообщалось , что глава СКР запросил доклад о расследовании уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в п. Яйва Пермского края. В Следственном управлении СК России по Пермскому краю ведётся расследование уголовного дела по данному факту.

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