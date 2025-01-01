Глава СКР снова запросил доклад о ситуации с аварийным домом в посёлке Прикамья Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в п. Яйва Пермского края.

В разделе комментариев на странице приёмной главы СКР ВКонтакте жительница Прикамья сообщила, что многоквартирный дом на ул. Советской, возведённый в 1964 году, уже долгое время находится в критическом состоянии: деревянные элементы конструкции подверглись гниению и деформации, крыша имеет серьёзные повреждения, а температурный режим внутри помещений не отвечает установленным стандартам. Четыре года назад из-за существенного износа здание было признано аварийным, а в ноябре прошлого года его эксплуатация была прекращена. Однако сроки предоставления гражданам комфортного жилья постоянно отодвигаются, последний перенос — на период с 2027 по 2035 год.

Заявительница, воспитывающая несовершеннолетнего ребёнка, вынуждена самостоятельно оплачивать аренду жилья, что создаёт для неё значительные финансовые трудности. Предыдущие обращения к властям не принесли результата.

Ранее эта ситуация уже привлекала внимание общественности в социальных сетях, и Александр Бастрыкин уже давал указание о предоставлении отчёта по данному делу.

В Следственном управлении СК России по Пермскому краю ведётся расследование уголовного дела по данному факту.

Председатель СК РФ запросил у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина отчёт о ходе и результатах следствия по уголовному делу, учитывая аргументы, представленные в обращении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.