Алёна Бронникова Федеральная сеть заведений с японскими панкейками зайдёт в Пермь Открытие ожидается летом Поделиться Твитнуть

Фото: chandlervid85 / freepik.com

Летом в Перми откроется заведение федеральной сети Fluffy, специализирующейся на японских панкейках и хлопковых чизкейках. Оно расположится на фуд-корте ТРЦ «Планета», заняв площадку кафе быстрого питания «Ба, хочу пельмени!». Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе торгового центра.

«Новое кафе Fluffy разместится на фуд-корте, заняв помещение, где ранее располагался оператор "Ба, хочу пельмени!". Площадь Fluffy составит 45 кв. м. Открытие запланировано к 1 августа 2025 года», — уточнили в «Планете».

Кроме того, представители ТРЦ отметили, что в меню Fluffy, помимо десертов в японском стиле — фирменных чизкейков и суфле-панкейков, — войдут и другие позиции. Гостям предложат сэндвичи, моти, топпинги и безалкогольные напитки.

Как сообщается на официальном сайте проекта, авторы первыми привезли в Россию идею японских панкейков в 2019 году. Корнеры бренда открыты в Москве, Омске, Екатеринбурге, Сочи, Санкт-Петербурге, Тюмени, Краснодаре и Сахалине.

В данный момент кафе "Ба, хочу пельмени!" продолжает работу. В ТРЦ подтвердили факт закрытия в ближайшее время, однако точная дата не называется.

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