В Перми открылся безалкогольный бар ростовской сети LAP Это первая точка бренда в городе Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ТРЦ "Планета"

В торгово-развлекательном центре «Планета» в Перми открылся первый в городе безалкогольный бар сети LAP из Ростова-на-Дону.

Как сообщает пресс-служба ТРЦ «Планета», бар LAP предлагает широкий ассортимент популярных безалкогольных напитков, в который входят различные сорта чая, кофе, коровье и растительное молоко, а также добавки, такие как тапиока и желейные шарики. В меню LAP также представлены напитки с воздушным кремом и разнообразными топпингами, такими как шоколад и солёная карамель и др.





Бар расположен на втором этаже ТРЦ, напротив бургерной #FARШ.





Согласно информации на сайте компании, LAP позиционируется как «современный азиатский бар», предлагающий как трендовые, так и традиционные напитки. В настоящее время точки бренда функционируют в Ростове-на-Дону, Грозном и Махачкале, а Пермь стала четвёртым городом присутствия сети.





Ранее также сообщалось, что в Перми открылась первая кондитерская федеральной сети «Ванлав» . По данным «Яндекс Карт», заведение находится в центре города, по ул. Сибирской, 19, планируется, что работать оно будет круглосуточно.

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