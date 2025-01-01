Алёна Бронникова Кондитерская махачкалинской сети «Ванлав» открылась в центре Перми Владельцы планировали запустить в городе 10 точек Поделиться Твитнуть

В Перми открылась первая кондитерская федеральной сети «Ванлав». По данным «Яндекс Карт», заведение находится в центре города, на ул. Сибирской, 19, планируется, что работать оно будет круглосуточно.

Первым на это обратило внимание издание «В курсе.ру». В меню заведения — торты, трайфлы, клубника в шоколаде, печенье и другие десерты.

О планах запуска в Перми федерального проекта стало известно в марте. Сеть была основана в Махачкале (Дагестан) Бегзадом Рамазановым, известным как Бек-кондитер, и его братом Азизом Байрамбековым. В Перми владельцы намерены открыть более 10 филиалов кондитерской. Согласно информации на официальном сайте, в настоящее время компания управляет более чем 40 кондитерскими в различных городах России, включая Махачкалу, Москву, Ростов-на-Дону, Саратов, Санкт-Петербург и др.

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