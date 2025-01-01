Алёна Бронникова Прикамье сохранило позицию в рейтинге по социально-экономическому положению Регион входит в топ-20 Поделиться Твитнуть

Аналитики «РИА Новости» составили по итогам 2024 года рейтинг российских регионов по социально-экономическому положению. Согласно представленным данным, Прикамье с 2023 года сохранило позиции и осталось в топ-20.

Из 100 возможных Пермский край в 2024 году набрал 64,92 балла. Годом ранее показатель составлял 62,26 балла. Два года подряд регион занимает 17-ю позицию.

Рейтинг составлен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития. Для его составления учитывались показатели масштаба и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер. В том числе, объёмы производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, доля прибыльных предприятий, доля налоговых и неналоговых доходов, уровень безработицы и пр.

Для оценки рассчитывались рейтинговые баллы регионов по каждому показателю, затем по группе факторов, а после этого — интегральный рейтинг. Список ранжировали от лучшего к худшему (от наибольшего к наименьшему количеству баллов).

Лидерами остались Москва (94,99 балла, +0,59 балла за год), Санкт-Петербург (90,93 балла, +1,9) и Татарстан (86,84 балла, +3,87). Свердловская область сохранила 6-е место (79,41 балла, +2,71). Свои позиции сохранили и Башкортостан — 16-е место (66,07 балла) и Новосибирская область — 18-е место (63,8 балла). Как и в 2023 году, по итогам 2024-го последние строчки рейтинга заняли Тыва (15,53 балла), Еврейская АО (17,31) и Ингушетия (18,76).

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