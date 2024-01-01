Алёна Бронникова Пермский край улучшил позиции в социально-экономическом рейтинге регионов По итогам прошлого года край вошёл в ТОП-20 Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

По итогам 2023 года в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ Пермский край занял 17-е место. Согласно опубликованным данным РИА Новости, регион улучшил свои позиции, поднявшись за год на четыре строчки.

В 2022 году Прикамье занимало 21-ю строчку рейтинга, набрав 57,9 балла из 100 возможных. В прошлом году регион набрал 62,2 балла, что позволило ему войти в ТОП-20 по социально-экономическому развитию.

Эксперты подготовили рейтинг на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за прошлый год. Для его составления учитывались объёмы производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, доля налоговых и неналоговых доходов, показатели социальной сферы и пр.

Первые строчки, как и в прошлом году, заняли Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Их интегральный рейтинг составил 94, 89 и 83 балла соответственно. В пятёрку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Московская область, набрав по итогам 2023 года более 80 баллов. Шестое место заняла Свердловская область (76,7 балла), улучшив позиции на две строчки. В числе аутсайдеров оказались Республика Ингушетия — 17,9 балла, Еврейская автономная область — 16,3 балла, Республика Тыва — 14,9 балла.

По словам экспертов, в 2023 году в большинстве регионов динамика была позитивной. Интегральный рейтинг вырос у 79 регионов, среднее значение составило 47,1 балла, а медианное — 45,8.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в рейтинге по уровню благосостояния семей по итогам прошлого года Пермский край занял 23 место. Результаты показали, что в семье с двумя работающими родителями и двумя детьми потенциально возможный остаток составил 47,9 тыс. руб., в семье с одним ребёнком — 62,5 тыс. руб.

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