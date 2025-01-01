Пермский фонд получит 6 млн рублей на помощь больным подросткам и молодым взрослым «Дедморозим» запустит новый проект Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

Пермский благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям и ребятам-сиротам «Дедморозим» объявил о старте нового проекта, который призван помочь подросткам и молодым взрослым с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями. За счёт поддержки подопечные смогут получать качественную помощь, развивать самостоятельность и не будут оторваны от общества. Проект стал возможен за счёт средств президентского гранта, который выиграл фонд.

Как рассказала координатор Службы качества жизни Лидия Тетерина, планируется создать команду, которая будет оказывать комплексную помощь семьям: медицинскую, психологическую, социально-правовую, реабилитационную и абилитационную.

«Введём специалиста по социализации, который разработает персональные программы для подопечных, чтобы они жили более автономно и не были изолированы. Это новое направление работы «Дедморозим», — рассказала Лидия Тетерина.

Всего в проект попадут не менее 30 подопечных Службы качества жизни. Многие из них живут в удалённых уголках Пермского края, и там особенно трудно получить своевременную поддержку.

Проект, который начал реализовывать фонд, называется «Жизнь в твоих руках: специализированная паллиативная помощь молодым взрослым и подросткам». Объём финансирования составил 5 917 082 руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Перми был снят мини-сериал «Егор против нейросети» — о 23-летнем пермяке, который может двигать только кистями рук. Именно на таких молодых взрослых направлен новый проект фонда.

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