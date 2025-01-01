В Перми сняли новый сериал «Егор против нейросети» Он посвящён мальчику с миодистрофией Дюшенна, который вместе с отцом борется с болезнью Поделиться Твитнуть

Команда благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям и ребятам-сиротам «Дедморозим» сняла мини-сериал про обездвиженного парня Егора Ильина из Перми, который вступил в схватку с нейросетью.

Сейчас Егору 23 года, он может двигать лишь кистями рук. Вместе с папой он попросил нейросеть составить список развлечений на лето, но та отправила молодого человека развлекаться в библиотеку и торговый центр. Отец и сын не согласились с таким выбором и решили пойти против искусственного интеллекта, чтобы наполнить свою жизнь приключениями.

В детстве Егор был обычным ребёнком, в детском саду мог бегать, как и другие ребята, но потом пересел в коляску. В 17 лет его вес был всего 28 кг. Всё это из-за миодистрофии Дюшенна, разрушающей все мышцы в организме парня. Из-за болезни дыхание нужно периодически поддерживать аппаратом вентиляции лёгких, а питаться приходится через гастростому специальной смесью.

Егора воспитывает его папа — Евгений Ильин, которому некогда впадать в уныние, ведь он делает всё, чтобы наполнить их совместную жизнь новыми эмоциями и впечатлениями. Семью поддерживает команда «Дедморозим».

Как рассказал креативный продюсер проекта Вячеслав Варанкин, это первый в России вертикальный мини-сериал о неограниченных возможностях человека, который не может двигаться, а совместных приключений папе и сыну Ильиным хватило бы на несколько жизней.

Планируется, что в соцсетях «Дедморозим» выйдет всего шесть серий. Каждая из них до трёх минут. Премьерный выпуск уже можно посмотреть в телеграм-канале и на площадках партнёра проекта.

Сейчас доступна уже 1-я серия. Её можно использовать на своих ресурсах.

Напомним, «Новый компаньон» уже подробно рассказывал историю Егора Ильина, который болен миодистрофией Дюшенна. За ним ухаживает папа. Ранее пермяки уже пожертвовали сумму для медицинского оборудования, которое позволяет Егору дышать.

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