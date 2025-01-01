Президент пермского БК «Парма» сообщил о планах команды на сезон Поделиться Твитнуть

Фото: Предоставлено Сергеем Богуславским

Президент БК «Парма» Сергей Богуславский в интервью «Матч ТВ» оценил итоги выступления пермской команды в прошлом сезоне и рассказал о планах на будущий.

По словам Богуславского, выступление «Пармы» в прошлом сезоне можно оценивать двояко: «В прошлом году мы заняли пятое место, в этом — восьмое. То есть задачи, которые ставили себе, не выполнили. Так что есть куда стремиться. Мы не самый богатый клуб, но с точки зрения эффективности могу сказать, что мы место занимаем всегда выше того количества денег, что у нас есть».

Президент клуба отметил, что исходя из прошедшего сезона надо сделать выводы, в частности, у «Пармы» должна быть глубже скамейка.

«За топ‑4 нам будет сложновато бороться, а вот за пятёрку, думаю, будем биться», — заключил Сергей Богуславский.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.