В дептрансе Перми прокомментировали перебои в работе общественного транспорта Городские власти заявили о штрафах для перевозчиков за сорванные рейсы Поделиться Твитнуть

фото департамента транспорта Перми

В департаменте транспорта администрации Перми рассказали, как решается вопрос с общественным транспортом после многочисленных жалоб пермяков, которые массово сообщали о долгом ожидании и задержке маршрутов, о духоте в салоне и неработающих кондиционерах.

«По большинству направлений старт (запуск новых автобусов с 1 июня — прим. ред.) прошёл удачно, — утверждается в официальном ответе дептранса. — МУП «Пермгорэлектротранс» и ООО «Дизель» вывели на маршруты №27 и 53 автобусы особо большого класса, как и планировалось, — «Волгабасы» и ЛиАЗы. Общее количество «гармошек» в Перми достигло 55 штук. По ряду маршрутов увеличилась вместимость автобусов — вместо ПАЗ Vector Next и Lotos 105 были запущены автобусы длиной 12 м».

По данным ведомства, запуск более вместительных автобусов «позволил нарастить провозную способность и более эффективно использовать имеющийся водительский состав, а соблюдение расписания и выпуск на маршруты контролируется системой навигации.

«За сорванные рейсы для перевозчиков предусмотрены штрафные санкции», — отметили в мэрии.

Также в департаменте транспорта администрации Перми прокомментировали ситуацию с кадрами в отрасли. По данным ведомства, сейчас в решении этого вопроса «наблюдается положительная динамика».

«С осени 2024 года дефицит водителей общественного транспорта сократился с 25 до 20%. Этого удалось достичь благодаря совместной работе перевозчиков и администрации города», — заявили в мэрии.

Как ранее писал «Новый компаньон», по словам гендиректора «Пермгорэлектротранса» Александра Дробахи, некомплект водителей на муниципальном предприятии составляет 80 человек: 60 шофёров нужно на автобусы и 20 — на трамваи. Чтобы привлечь новые кадры, власти подняли зарплату и ввели бесплатное обучение.

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