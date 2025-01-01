Выручка «Пермгорэлектротранса» приблизилась к 1,9 млрд рублей Пассажиропоток в 2024 году составил 67 млн человек Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин отчитался перед депутатами о финансово-хозяйственной деятельности МУП «Пермгорэлектротранс». С докладом по этой теме чиновник выступил на заседании комитета гордумы по экономическому развитию.

Как рассказал начальник дептранса, по итогам 2024 года общая выручка предприятия увеличилась до 1,885 млрд руб. В 2023 году она составила 1,835 млрд руб.

В прошлом году пассажиропоток на всех видах общественного транспорта, включая автобусы, трамваи и электробусы муниципального перевозчика, составил 67 млн пассажиров (это 28% от общего пассажиропотока). В целом за год было перевезено на 1,6 млн пассажиров больше, чем в 2023-м.

По данным Анатолия Путина, каждый день на линии работают 124 автобуса, 78 трамваев и 14 электробусов. Речь идёт о технике муниципального перевозчика.

Получены дополнительные площади для размещения и обслуживания автобусов — автопарк по ул. Ижевской, 30.

В минувшем году на линию вышли 14 новых трамваев. Также было закуплено 35 автобусов-гармошек. В 2025 году власти приобрели 6 автобусов малого класса и 9 большого. Сейчас новые автобусы курсируют на маршрутах № 27, 71 и 82.

На заседании комитета также был гендиректор «Пермгорэлектротранса» Александр Дробаха. Отвечая на вопросы депутатов о кадровом дефиците, он пояснил, что некомплект составляет 80 водителей: 60 шофёров нужно на автобусы и 20 — на трамваи. Чтобы привлечь новые кадры, власти подняли зарплату и ввели бесплатное обучение.

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