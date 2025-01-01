В должности председателя ДОСААФ утверждён основатель пермского кадетского училища Ранее Сергей Каменев исполнял обязанности руководителя этой организации Поделиться Твитнуть

Сергей Каменев / фото: ВЕТТА

Сергей Каменев, основатель Пермского кадетского училища, официально занял пост председателя ДОСААФ России по Пермскому краю. Соответствующие записи были обновлены в ЕГРЮЛ 19 июня. На публикацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Ранее, начиная с декабря 2024 года, он временно исполнял обязанности руководителя этой организации.

Каменев возглавлял Пермское кадетское училище с 1996 года. Он также был инициатором создания лицея милиции при ГУВД по Пермскому краю, который впоследствии был реорганизован в школу-интернат «Лицей полиции», а затем преобразован в кадетский корпус.

В начале 2023 года Каменев вышел на заслуженный отдых, а в июне того же года был назначен директором Техношколы им. В. П. Савиных. Период его работы в техношколе был омрачен инцидентом: в сентябре 2023 года в социальных сетях появилось фото, на котором Каменев запечатлен хватающим ученика за одежду и приподнимающим его. После проведённой департаментом образования Перми проверки директору был объявлен выговор. В ноябре 2024 года Каменев подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

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