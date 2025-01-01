В должности председателя ДОСААФ утверждён основатель пермского кадетского училища
Ранее Сергей Каменев исполнял обязанности руководителя этой организации
Сергей Каменев, основатель Пермского кадетского училища, официально занял пост председателя ДОСААФ России по Пермскому краю. Соответствующие записи были обновлены в ЕГРЮЛ 19 июня. На публикацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Ранее, начиная с декабря 2024 года, он временно исполнял обязанности руководителя этой организации.
Каменев возглавлял Пермское кадетское училище с 1996 года. Он также был инициатором создания лицея милиции при ГУВД по Пермскому краю, который впоследствии был реорганизован в школу-интернат «Лицей полиции», а затем преобразован в кадетский корпус.
В начале 2023 года Каменев вышел на заслуженный отдых, а в июне того же года был назначен директором Техношколы им. В. П. Савиных. Период его работы в техношколе был омрачен инцидентом: в сентябре 2023 года в социальных сетях появилось фото, на котором Каменев запечатлен хватающим ученика за одежду и приподнимающим его. После проведённой департаментом образования Перми проверки директору был объявлен выговор. В ноябре 2024 года Каменев подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.