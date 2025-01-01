Суд отправил в колонию прикамца, сбившего трех пешеходов Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Краснокамский суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который сбил трёх пешеходов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Известно, что всё случилось в июле прошлого года. Пьяный мужчина с двумя друзьями ехал на ВААЗ-2106 со скоростью не менее 120 км/ч. Из-за превышения скорости возле одного из домов водитель врезался в «Опель Астра», которые ехал впереди. После отечественная легковушка отлетела на обочину и сбила трех женщин, которые стояли там. От удара одну из них откинуло в кювет по ходу движения, вторую под «Жигули», а третья оказалась под передней частью иномарки.

Очевидцы ДТП стали помогать пострадавшим, а водитель и его друзья оставили автомобиль, убежали. Их поймали и передали полиции сознательные граждане.

У одной из пострадавших был множественные переломы, у двух других — травмы средней степени тяжести. Водителя ранее уже трижды привлекали к ответственности за нетрезвое вождение. На этот раз суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.









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