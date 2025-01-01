Прикамские огнеборцы спасли на пожаре мужчину
Обошлось без пострадавших
Прикамские огнеборцы спасли на пожаре мужчину. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Всё произошло в частном доме на ул. Северной в Александровске. Там загорелась мебель на кухне. Газодымозащитники вывели мужчину через дверной проём на свежий воздух. Как уточнили в МЧС, обошлось без пострадавших.
К месту происшествия выезжали 14 огнеборцев и четыре единицы техники. Пожар произошёл 22 июня в 04:37, ликвидировать его удалось в 04:52. Площадь пожара составила 6 кв. м. Сейчас дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания.
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