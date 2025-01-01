Прикамские огнеборцы спасли на пожаре мужчину Обошлось без пострадавших Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Прикамские огнеборцы спасли на пожаре мужчину. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Всё произошло в частном доме на ул. Северной в Александровске. Там загорелась мебель на кухне. Газодымозащитники вывели мужчину через дверной проём на свежий воздух. Как уточнили в МЧС, обошлось без пострадавших.

К месту происшествия выезжали 14 огнеборцев и четыре единицы техники. Пожар произошёл 22 июня в 04:37, ликвидировать его удалось в 04:52. Площадь пожара составила 6 кв. м. Сейчас дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае произошло 10 пожаров за сутки, три из которых случились в краевой столице.

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