В Пермском крае за сутки произошло 10 пожаров Три из них случились в краевой столице Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае за сутки, 21 июня, произошло 10 пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В частности, три пожара случилось в Перми, два — в Соликамске, по одному — на территориях Чайковского, Березниковского, Пермского, Большесосновского и Кизеловского муниципальных округов. В результате пожаров никто не погиб и не пострадал.

Для стабилизации обстановки с пожарами сотрудники МЧС осуществили 1,9 тысячи обходов мест проживания граждан, проинструктировали о мерах безопасности 2,8 тысячи человек, распространили 2,3 тысячи памяток.





Прикамцам напомнили, что сейчас в регионе действует пожароопасный сезон. В случае, если вы заметили признаки пожара, необходимо немедленно сообщить по телефонам «01», «101», «112».





Отметим, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан — до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 30 тыс. руб., для организаций — до 400 тыс.руб.





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