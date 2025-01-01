В Прикамье 22 июня ожидается сильный дождь Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Прикамье 22 июня ожидается сильный дождь. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП. В связи с этим прикамцам рекомендуют не находиться вблизи линий электропередач, а в случае аварий — обесточить все электроприборы.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, пешеходов — быть внимательнее при переходе проезжей части. В случае, если будет гроза, откажитесь от прогулок и поездок, укройтесь в помещении.





Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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