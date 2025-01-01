На собрание акционеров «Соликамскбумпрома» прибыли 84% совладельцев Поделиться Твитнуть

фото: АО "Соликамскбумпром"

Согласно опубликованной документации, 6 июня на ежегодном собрании акционеры «Соликамскбумпром» утвердили годовой отчёт, бухгалтерскую отчётность и состав ревизионной комиссии, а также выбрали аудитора. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Вопрос распределения дивидендов, как и в прошлом году, не поднимался. Последние выплаты акционерам состоялись в 2023 году по результатам работы за 2022-й, тогда на дивиденды было выделено 498 млн руб.

Переизбрание совета директоров тоже не рассматривалось, поскольку действующий состав был избран в конце 2023 года, после кончины Виктора Баранова, являвшегося основным владельцем и президентом компании. Напомним, в 2023 году «Соликамскбумпром» получил разрешение от ЦБ на формирование совета директоров со сроком полномочий три года.

В текущем году отмечена более высокая активность акционеров на годовом собрании. Если в прошлом году участие приняло рекордно низкое число акционеров (59%), то в этом году на собрании присутствовали 84% совладельцев компании.

«Соликамскбумпром», созданный в 1992 году на базе Соликамского ЦБК, специализируется на производстве газетной бумаги и обладает полным производственным циклом. После смерти Виктора Баранова в сентябре позапрошлого года акциями компании владеют его наследники и руководители высшего звена. По итогам прошлого года «Соликамскбумпром» зафиксировал чистый убыток 1,9 млрд руб.

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