Документы на участие в выборах губернатора Пермского края подал Олег Постников Выборы пройдут в течение трёх дней — с 12 по 14 сентября Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

Пермский крайизбирком продолжает принимать документы от желающих баллотироваться на пост губернатора региона. Как сообщили в пресс-службе комиссии, Олег Постников, единогласно выдвинутый на внеочередной Конференции LXII Пермского регионального отделения ЛДПР, объявил о намерении стать кандидатом на должность главы края.

Теперь перед выдвиженцем стоит задача собрать подписи муниципальных депутатов, чтобы подтвердить своё участие в выборах. Ему также необходимо подготовить и вовремя, с 25 по 30 июля, предоставить все необходимые документы для регистрации. Окончательные результаты регистрации будут объявлены не позднее 8 августа.

Ранее стало известно, что об участии в выборах главы региона крайизбирком уведомила Ксения Айтакова, представляющая пермское отделение Коммунистической партии Российской Федерации.

Выборы губернатора Прикамья пройдут с 12 по 14 сентября.

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