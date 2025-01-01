Лидер пермских коммунистов подала документы на участие в выборах главы региона
Решение о выдвижении Ксении Айтаковой было принято на конференции регионального отделения КПРФ
Пермский крайизбирком продолжает принимать документы от лиц, желающих баллотироваться на пост губернатора Прикамья. Как сообщили в пресс-службе комиссии, одним из претендентов на должность главы региона стала Ксения Айтакова, представляющая пермское отделение Коммунистической партии Российской Федерации.
Решение о её выдвижении было принято на конференции регионального отделения КПРФ.
Теперь кандидату предстоит собрать подписи депутатов местных советов в поддержку своего участия в выборах. Кроме того, необходимо подготовить и предоставить все требуемые для регистрации документы. Окончательные итоги регистрации будут объявлены не позднее 8 августа.
Приём документов от потенциальных кандидатов на губернаторский пост продлится до 18:00 4 июля. Выборы пройдут в течение трёх дней — 12, 13 и 14 сентября.
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