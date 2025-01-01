Лидер пермских коммунистов подала документы на участие в выборах главы региона Решение о выдвижении Ксении Айтаковой было принято на конференции регионального отделения КПРФ Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

Пермский крайизбирком продолжает принимать документы от лиц, желающих баллотироваться на пост губернатора Прикамья. Как сообщили в пресс-службе комиссии, одним из претендентов на должность главы региона стала Ксения Айтакова, представляющая пермское отделение Коммунистической партии Российской Федерации.

Решение о её выдвижении было принято на конференции регионального отделения КПРФ.

Теперь кандидату предстоит собрать подписи депутатов местных советов в поддержку своего участия в выборах. Кроме того, необходимо подготовить и предоставить все требуемые для регистрации документы. Окончательные итоги регистрации будут объявлены не позднее 8 августа.

Приём документов от потенциальных кандидатов на губернаторский пост продлится до 18:00 4 июля. Выборы пройдут в течение трёх дней — 12, 13 и 14 сентября.

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