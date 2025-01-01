В губернаторской гонке Пермского края появился справедливорос Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вячеслав Лучников, выдвинутый региональным отделением Социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Пермском крае, стал третьим кандидатом, кто подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах губернатора Пермского края.

Ранее в избирательную комиссию Пермского края для участия в выборах губернатора поступили документы от Людмилы Караваевой, выдвинутой региональным подразделением партии «Российские пенсионеры за социальную справедливость», и Дмитрия Махонина, выдвинутого региональным отделением партии «Единая Россия».

Напомним, выдвижение кандидатов на пост главы региона будет возможно до 18:00 4 июля.

Сами выборы губернатора Пермского края запланированы на 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

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