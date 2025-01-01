За пост губернатора Прикамья поборется Людмила Караваева Её кандидатуру выдвинуло региональное подразделение партии «Российские пенсионеры за социальную справедливость» Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

В Избирательную комиссию Пермского края 17 июня поступили документы от Людмилы Караваевой, выдвинутой региональным подразделением партии «Российские пенсионеры за социальную справедливость» для участия в выборах губернатора.

Караваева также открыла специальный счёт для финансирования своей избирательной кампании, об этом сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

Напомним, Дмитрий Махонин, занимающий пост губернатора Пермского края и выдвинутый региональным отделением партии «Единая Россия» в качестве кандидата на пост главы региона, 16 июня первым предоставил необходимый пакет документов в краевую избирательную комиссию.

Процесс выдвижения кандидатов в Прикамье завершится 4 июля в 18:00. Приём документов для регистрации будет осуществляться с 25 по 30 июля.

Согласно решению избирательной комиссии региона, выборы губернатора Пермского края в 2025 году продлятся 12, 13 и 14 сентября.

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