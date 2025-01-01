Губернатор Пермского края первым подал документы на участие в выборах главы региона Процедура выдвижения кандидатов завершится 4 июля Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

Дмитрий Махонин, занимающий пост губернатора Пермского края и выдвинутый региональным отделением партии «Единая Россия» в качестве кандидата на пост главы региона, 16 июня первым предоставил необходимый пакет документов в краевую избирательную комиссию. Об этом сообщила пресс-служба избиркома, напомнив, что с понедельника стартовал этап представления кандидатами в избирательную комиссию документов на выдвижение.

После подачи документов кандидат официально считается выдвинутым и имеет право открыть специальный избирательный счёт, а также начать сбор подписей муниципальных депутатов в поддержку своей кандидатуры. Процесс выдвижения кандидатов в Прикамье завершится 4 июля. Приём документов для регистрации будет осуществляться с 25 по 30 июля.

Напомним, согласно решению избирательной комиссии региона, выборы губернатора Пермского края в 2025 году продлятся три дня — 12, 13 и 14 сентября.

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