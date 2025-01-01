В Прикамье простятся с погибшим на СВО Вячеславом Истоминым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Кишертского округа

В зоне проведения специальной военной операции погиб уроженец Пермского края Вячеслав Истомин. Об этом сообщили в администрации Кишертского округа Прикамья и выразили глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.

В некрологе сказано, что Вячеслав Истомин отдал жизнь, исполняя свой воинский долг, и что его героизм станет вечным символом отваги и преданности Родине.

Прощание с павшим воином состоится 23 июня в с. Усть-Кишерть. Отпевание пройдёт в Покровском храме в 12:00. Желающие проститься с военнослужащим смогут сделать это с 10 часов утра.

Ранее сообщалось, что в Полазне 18 июня похоронили участника российской спецоперации на Украине 46-летнего Вадима Минибаева. Он погиб 2 января этого года в населённом пункте Нововасильевка Красноармейского района ДНР. У мужчины остались родители, две сестры, жена и двое детей.

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