В Прикамье простились с погибшим на СВО командиром взвода Вадимом Минибаевым Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Полазне похоронили участника российской спецоперации на Украине 46-летнего Вадима Минибаева. Об этом сообщает местная газета «Зори Плюс».

Вадим Минибаев родился в Полазне, где окончил местную школу № 1. После её окончания, с 1996 по 1998 год, он служил в армии, а затем трудился электромонтёром на объектах энергоснабжения ООО «Лукойл-Пермь».

Мужчина был активным участником конкурсов профмастерства среди работников ООО «Лукойл-Энергосети», занимая призовые места. Последние 10 лет работал в Березниках, в диспетчерской службе ООО «Еврохим».

В начале декабря 2024 решил года заключить контракт с Минобороны РФ и служил командиром мотострелкового взвода. Погиб 2 января этого года в населённом пункте Нововасильевка Красноармейского района ДНР.

У мужчины остались родители, две сестры, жена и двое детей.

Прощание с военнослужащим состоялось 18 июня в полазненском Дворце культуры и спорта им. А.Д. Черкасова.

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