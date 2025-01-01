В День памяти и скорби на телебашне в Перми включат художественную подсветку Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра

В годовщину начала Великой Отечественной войны, 22 июня, на пермской телебашне включат тематическую архитектурную подсветку, сообщили в филиале РТРС «Пермский КРТПЦ».

С десяти вечера 22 июня до часа ночи 23 июня центральная телебашня Прикамья будет подсвечена в цветах, символизирующих Вечный огонь.

В рамках акции, посвящённой Дню памяти и скорби, телевизионные башни РТРС по всей России украсят свои медиафасады изображениями вечного огня, георгиевской ленты и памятными надписями, посвящёнными одной из самых печальных дат в истории страны.

До этого на главной телебашне Пермского края иллюминацию включали в честь Дня России и Дня Перми 12 июня.

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