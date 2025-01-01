На Пермской телебашне 12 июня включат праздничную подсветку Поделиться Твитнуть

В честь Дня России и Дня Перми 12 июня на главной телебашне региона включат праздничную иллюминацию. Об этом сообщили в Пермском филиале РТРС.

Специальное тематическое оформление будет действовать в ночь на 13 июня с 23:00 до 03:00.

В этот день телевизионные башни региональных центров сети РТРС по всей стране станут площадками для световых представлений, посвящённых Дню России.

Ранее архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне Прикамья включали в честь Дня радио и Дня Победы 7 и 9 мая.

В среду, 7 мая, с 21:00 до 00:00 пермяки могли увидеть праздничную подсветку, посвящённую Дню радио, — в этом году исполняется 130 лет со дня изобретения радио пермским учёным Александром Поповым.

А 9 мая телебашня окрасилась в цвета георгиевской ленты и флага России, а её силуэт подсвечивался яркими световыми салютами.

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