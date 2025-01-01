Алина Наумова На Пермской телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня радио и Дня Победы Это случится 7 и 9 мая Поделиться Твитнуть

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Филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» в честь Дня радио и Дня Победы включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне Прикамья.

В среду, 7 мая, с 21:00 до 00:00 пермяки смогут увидеть праздничную подсветку, посвящённую Дню радио, — в этом году исполняется 130 лет со дня изобретения радио пермским учёным Александром Поповым.





«Все современные телекоммуникационные технологии опираются на фундамент, заложенный нашим земляком. Праздничная подсветка телебашни поздравит с Днём радио всех причастных к нашей профессиональной отрасли», — подчеркнули в Пермском радиотелецентре.





Пермская телебашня также окрасится в цвета георгиевской ленты и флага России, а её силуэт подсветится яркими световыми салютами в пятницу, 9 мая, с 21:00 до 00:00. Событие приурочено к 80-летию Победы.

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