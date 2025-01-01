Пермская «Парма» сформировала тренерский штаб на новый сезон Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В БК «Парма» полностью укомплектован тренерский штаб к предстоящему сезону, об этом сообщили в пресс-службе команды.

Главный тренер Евгений Пашутин вновь будет сотрудничать с опытным коллективом профессионалов. В качестве ассистентов главного тренера выступят Захар Пашутин, Вячеслав Шушаков и Сергей Жармухамедов. Евгений Калинин будет отвечать за функциональное состояние атлетов.

Медицинская бригада сохранила свой состав: доктор Андрей Буторин и массажист Михаил Ходырев продолжат оказывать поддержку команде. Станислав Шахов останется администратором.

Ранее "Новый компаньон" писал, что в ближайшие три года мэрия Перми будет выделять БК «Парма» по 100 млн руб. Постановление подписал глава городской администрации Эдуард Соснин.

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