В ближайшие три года мэрия Перми будет выделять БК «Парма» по 100 млн рублей Постановление подписал глава городской администрации Эдуард Соснин Поделиться Твитнуть

Фото: Баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИМАТЧ», vk.com/parmabasket

Администрация Перми внесла изменения в объём расходов на возмещение затрат Фонда развития пермского баскетбола «Парма» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В новом постановлении, которое подписал градоначальник, сказано, что в ближайшие три года Фонд будет получать по 100 млн руб.

Всего в объёме расходов 12 позиций. При этом почти половина суммы (50,9 млн руб.) будет выделяться на оплату труда административно-управленческого персонала и спортсменов баскетбольной команды, живущих в Перми.

Как ранее писал «Новый компаньон», Фонд развития пермского баскетбола «Парма» завершил 2024 год с убытком в 14,8 млн руб. По сравнению с предыдущим годом этот показатель ниже на 428%. По итогам 2023 года чистая прибыль клуба составила 4,5 млн руб.

По данным сайта ФНС, выручка клуба также сократилась. В 2024 году доходы составили 109,5 млн руб., что на 28,9% ниже, чем годом ранее (154 млн руб.).

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