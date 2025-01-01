В Перми на время ремонта сетей без воды оставили более 70 домов Поделиться Твитнуть

Согласно данным, предоставленным компанией «Новогор-Прикамье», с 09:00 21 июня 2025 года до 09:00 22 июня будет временно приостановлено водоснабжение ряда домов.

Частично это связано с проведением плановых ремонтных мероприятий по ул. Мира, 63.

Отключение затронет следующие адреса: ул. Беляева, дома №19, 20, 22, 20а, 22а, 24, 24а, 26, 28, 29, 30, 31а, 32, 34, 34а, 36, 36а; ул. Качалова, дома № 45, 43, 42, 44, 47, 32, 34, 35, 36, 37, 51; ул. Нефтяников, дома № 27, 21а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 16, 20, 22, 22а, 26, 24, 24а, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38а, 42, 33, 31, 29, 25, 23, 21; ул. Леонова, 37, 25; ул. Мира, 63, 61а; ул. Одоевского, 36, 38.

Кроме того, с 03:45 21 июня 2025 года, в связи с аварией (утечкой из колодца) на ш. Космонавтов, 185, прекращена подача воды в дома по адресам: ш. Космонавтов, 183, 185; ул. Качалова, 10, 14, 16, 18, 20, 22; ул. Леонова, 3, 11а.

Для получения дополнительной информации об отключении водоснабжения, а также для оформления заявки на доставку воды можно обратиться в ООО «Новогор-Прикамье» по тел. 2-100-680.

Ранее сообщалось о возможных перебоях с водой в связи с вводом в эксплуатацию реконструированного водопровода в Индустриальном районе Перми.

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