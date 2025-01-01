Около 11 тысяч кубометров лесоматериалов из Прикамья вывезено в Китай Продукция прошла проверку Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С начала июня 2025 года из Пермского края в Китай вывезено почти 11 тыс. кубометров лесопродукции. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В Управлении отмечают, что в аналогичном периоде прошлого года было вывезено около 10 тыс. кубометров.





11 июня Управление Россельхознадзора проконтролировало вывоз 625 кубометров лесоматериалов, предназначенных для экспорта в Китай. Сотрудниками были взяты образцы древесной продукции.





По результатам лабораторной экспертизы от Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» карантинных вредных организмов в продукции не обнаружено.





Ранее также сообщалось , что в 2025 году около 25 тыс. кубометров лесопродукции хвойных пород деревьев было вывезено из Перми в Узбекистан. За это время было оформлено 499 фитосанитарных сертификатов. По результатам экспертизы продукция соответствует фитосанитарным требованиям Республики Узбекистан.

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