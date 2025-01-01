Около 25 тысяч кубометров пермских лесоматериалов вывезли в Узбекистан Продукция прошла проверку Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С начала 2025 года из Пермского края в Узбекистан вывезено около 25 тыс. кубометров лесопродукции хвойных пород деревьев. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

За это время было оформлено 499 фитосанитарных сертификатов. Это идентично показателю аналогичного периода 2024 года (23,74 тыс. кубометров).





16 июня сотрудники Управления Россельхознадзора проконтролировали вывоз 165 кубометров лесоматериалов для экспорта из Перми в Узбекистан и взяли образцы древесины.





По результатам экспертизы Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР», продукция соответствует фитосанитарным требованиям Республики Узбекистан.





Ранее также сообщалось , что с начала 2025 года из Пермского края в Германию отгружено 154 тонны семян продовольственного льна. По результатам анализа от Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР», вредных организмов в семенах не обнаружено. На всю вывозимую продукцию оформлены сертификаты.

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