Из Прикамья в Германию отправлено 154 тонны семян льна Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С начала 2025 года из Пермского края отгружено 154 тонны семян продовольственного льна в Германию. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

27 мая 2025 года Россельхознадзор проконтролировал вывоз 110 тонны семян для их дальнейшей переработки в Германии.





Ранее сотрудники Управления провели фитосанитарный досмотр экспортируемых семян и взяли их пробы. По результатам анализа от Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» вредных организмов в семенах не обнаружено.





В Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю добавили, что на всю вывозимую продукцию оформлены сертификаты, которые дают им право на экспорт.





Напомним , с начала 2025 года из Пермского края в Монголию было отправлено 292,6 тонны семян различных сельскохозяйственных культур. В их число вошли пшеница, овёс, клевер и лён-долгунец. При этом в аналогичный период прошлого года такие поставки отсутствовали.

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