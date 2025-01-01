Алина Наумова Из Пермского края в Монголию отправлено более 292 тонн семян Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2025 года из Пермского края в Монголию было отправлено 292,6 тонны семян различных сельскохозяйственных культур.

В их число вошли пшеница, овёс, клевер и лён-долгунец. При этом в аналогичный период прошлого года такие поставки отсутствовали.





Специалистами Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю была проконтролирована отправка 1,6 тонны семян клевера. При осмотре продукции были отобраны образцы для анализа в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР» с целью определения их фитосанитарного состояния.





Лабораторные исследования подтвердили отсутствие карантинных вредителей и заболеваний. На основании результатов проверки собственнику семян был выдан фитосанитарный сертификат, который позволяет осуществить экспорт в Монголию.





Ранее также сообщалось , что начало посадочного сезона ознаменовалось в Прикамье увеличившимися отправками сортового картофеля. На сегодняшний день из краевой столицы отправлено по всей стране уже 17 тонн пермского картофеля.

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