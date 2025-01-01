Почта России доставила по всей стране 17 тонн пермского сортового картофеля Посылки отправляют даже на Камчатку Поделиться Твитнуть

Начало посадочного сезона ознаменовалось в Прикамье увеличившимися отправками сортового картофеля. На сегодняшний день из краевой столицы отправлено по всей стране отправлено уже 17 тонн пермского картофеля. Об этом сообщили в Управлении федеральной почтовой связи Пермского края.

Сейчас в Пермский магистральный сортировочный центр Почты России каждый день поступает до 200 посылок с саженцами, семенами и посадочными клубнями. За два весенних месяца уже отправлено 1 364 посылки с клубнеплодом. Интересно, что в прошлом году общее число отправлений с сортовым картофелем из Перми составляло в среднем 1 тыс. посылок.

В почтовой службе отмечают, что пик отправки сортового картофеля приходится с марта по май, так как именно в это время садоводы-любители по всей стране готовятся к посадкам.

Что интересно, все посылки с отборным пермским посадочным материалом адресованы физическим лицам, а география получателей местного картофеля — от Перми до Камчатки и самых южных регионов страны.

Как пояснила директор регионального управления Почты России Наталия Доронина, для оформления отправлений пермские фермеры чаще всего используют услугу «Посылка онлайн», которая разработана специально для компаний, занимающихся интернет-торговлей.

По её словам, бизнес-клиенты Почты России могут отправлять посылки весом до 20 кг в 38 000 почтовых отделений и 7 500 почтоматов по всей стране, где покупатель может забрать свой заказ.

Во время отправки своего товара фермеры могут выбрать доставку посылки адресату на дом через услугу «Курьер онлайн».

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