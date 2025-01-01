Алёна Бронникова

Для участников СВО в Перми планируют открыть парк реабилитации

Посетителей он сможет принять уже через три месяца

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Госпиталь ветеранов войн Встречная

Фото: pkgvv-perm.ru

На базе Пермского краевого госпиталя ветеранов войн планируют открыть парк реабилитации для участников СВО. Инициатива руководителя учреждения обсуждалась в Единый день приёмов бойцов спецоперации и членов их семей по вопросам медицинского обеспечения.

«Уже проведены необходимые консультации с профильными министерствами краевого правительства, в самое ближайшее время состоятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ. Планируется, что Парк откроет свои двери для первых посетителей, бойцов СВО, уже через три месяца», — сообщает штаб общественной поддержки Пермского края.

Весной также сообщалось, что в Кировском районе Перми откроют стационар на 100 койко-мест для постоянного проживания ветеранов и инвалидов-участников СВО. Проект вошёл в адресную инвестиционную программу региона.

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