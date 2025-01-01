Алёна Бронникова Для участников СВО в Перми планируют открыть парк реабилитации Посетителей он сможет принять уже через три месяца Поделиться Твитнуть

На базе Пермского краевого госпиталя ветеранов войн планируют открыть парк реабилитации для участников СВО. Инициатива руководителя учреждения обсуждалась в Единый день приёмов бойцов спецоперации и членов их семей по вопросам медицинского обеспечения.

«Уже проведены необходимые консультации с профильными министерствами краевого правительства, в самое ближайшее время состоятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ. Планируется, что Парк откроет свои двери для первых посетителей, бойцов СВО, уже через три месяца», — сообщает штаб общественной поддержки Пермского края.

Весной также сообщалось, что в Кировском районе Перми откроют стационар на 100 койко-мест для постоянного проживания ветеранов и инвалидов-участников СВО. Проект вошёл в адресную инвестиционную программу региона.

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