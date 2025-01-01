Алёна Бронникова В августе состоится конкурс на пост главного архитектора Пермского края Кандидаты представят концепцию управления градостроительным развитием до 30 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минимущество Прикамья объявило о проведении с 20 июня конкурса на замещение вакантной должности заместителя министра, главного архитектора региона. Кандидаты на эту должность должны представить в конкурсную комиссию подготовленный проект документа на тему «Концепция управления градостроительным развитием территорий муниципальных образований».

Оценка профессионального уровня, профессиональных и личностных качеств кандидатов будет проводиться также тестированием и в ходе индивидуального собеседования. Интерактивное тестирование кандидатов состоится 31 июля, заседание рабочей группы — 5 августа, заседание конкурсной комиссии — 7 августа.

Согласно информации на официальном сайте минимущества, заместитель главы ведомства, главный архитектор курирует вопросы планирования и контроля градостроительной деятельности, нормативно-разрешительной документации. Кроме того, в обязанности входит оказание экспертной, аналитической и консультативной поддержки губернатору в сфере градостроительства и архитектуры, участие в реализации госполитики в этой сфере, координация работы по формированию облика городов, населённых пунктов и пр.

Пост главного архитектора Прикамья освободился в 2023 году. Занимавший ранее эту должность Артём Габдрахманов был назначен министром строительства региона.

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