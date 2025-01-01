Алёна Бронникова Ещё одну жительницу Пермского края уличили в истязании собственного ребёнка Следком завёл уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Жительницу Александровска в Пермском крае обвиняют в истязании собственной несовершеннолетней дочери. Региональным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.

«Следователями Губахинского МСО СК России по Пермскому краю в отношении местной жительницы 1989 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего путём причинения нравственных и физических страданий)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что женщина с декабря 2024 года по апрель 2025 года причиняла физические и нравственные страдания своей 11-летней дочери путём систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. Причиной указаны личные неприязненные отношения.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Чусовом на женщину 1986 г.р. возбуждено уголовное дело по аналогичной статье. Следователи сообщили, что с октября 2024-го по апрель 2025 года она систематически избивала свою дочь 2009 г.р. Девочку изъяли из семьи.

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