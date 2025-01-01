В Пермском крае за истязания собственной дочери возбуждено уголовное дело на жительницу Чусового Ребёнок изъят из семьи Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СО по городу Чусовой СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы 1986 г.р. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идёт о преступлении, предусмотренном п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего путём причинения нравственных и физических страданий).

В частности, следствие установило, что более полугода — с октября 2024-го по апрель 2025 года — женщина систематически избивала свою несовершеннолетнюю дочь 2009 г.р.

Девочка изъята из семьи, в настоящее время она находится в центре временного содержания несовершеннолетних.

Следователи продолжают следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

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