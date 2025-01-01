В Перми блокировавший вход в детский сад автомобиль эвакуировали Его установили жильцы дома, недовольные проходящими через двор посторонними Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми был убран автомобиль, который преграждал доступ к детскому саду. Об этом порталу perm.aif.ru сообщили представители городской администрации.

Причиной инцидента стал конфликт между жителями многоквартирного дома по ул. Луначарского и родителями, чьи дети посещают детский сад. Несмотря на наличие главного входа со стороны ул. Екатерининской, некоторые родители предпочитали сокращать дорогу, проходя через двор дома. Жители выражали недовольство поломками калиток, мусором и занятыми парковочными местами. В результате они решили заблокировать подход к детскому саду, разместив там автомобиль.

Как пояснили в администрации Перми, вход со стороны ул. Луначарского является второстепенным. Родители в основном используют главный вход, расположенный со стороны ул. Екатерининской. Земельный участок, на котором находился автомобиль, относится к многоквартирному дому по ул. Луначарского, 90.

Жители дома намерены полностью перекрыть проход к детскому саду через свою территорию. Родители, в свою очередь, опасаются, что в случае чрезвычайной ситуации дети не смогут оперативно покинуть здание детсада.

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