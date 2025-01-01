«Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг» заключили соглашение о стратегическом взаимодействии Оно будет касаться исследования, разработки и внедрения инновационных решений на базе искусственного интеллекта Поделиться Твитнуть

Ведущий российский оператор цифровой инфраструктуры «ЭР-Телеком Холдинг» и компания «Ростелеком» подписали договор о стратегическом партнёрстве, направленном на изучение, разработку и внедрение инновационных решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Документ подписан президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским и президентом «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Стороны объединят свои возможности для создания прогрессивных технологий, ориентированных на повышение эффективности бизнес-процедур, повышение качества обслуживания и вывод на рынок новых продуктов для частных и корпоративных потребителей. Взаимодействие затронет такие направления, как исследования в области машинного обучения, обработки естественного языка и компьютерного зрения; создание пилотных проектов для апробации и интеграции ИИ-решений; применение ИИ-продуктов для автоматизации управления сетями и оптимизации использования ресурсов; а также разработка интеллектуальных чат-ботов и виртуальных ассистентов.

Кроме того, соглашение предусматривает разработку инициатив в сфере информационной безопасности и формирование совместных предложений по регулированию использования ИИ-технологий в области ИКТ. Компании также условились оказывать взаимную поддержку в реализации совместных отраслевых мероприятий и планируют взаимовыгодный обмен опытом и актуальной информацией для повышения уровня внедрения ИИ-инструментов и обмена знаниями.

Михаил Осеевский отметил, что ИИ-трансформация является одним из ключевых приоритетов на государственном и корпоративном уровнях. «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг» намерены сфокусироваться на повышении надёжности и производительности телекоммуникационных сетей благодаря совместным разработкам в области ИИ.

Андрей Кузяев подчеркнул, что стратегическое партнёрство с «Ростелекомом» — это шаг к формированию национальной платформы цифрового суверенитета. Объединение ресурсов и опыта позволит создать прочную основу для внедрения искусственного интеллекта.

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