В Перми нашли погибшим 21-летнего студента Молодой человек пропал два месяца назад Поделиться Твитнуть

В Перми обнаружено тело 21-летнего студента, пропавшего при невыясненных обстоятельствах 18 апреля 2025 года, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Регион59».

Известно, что молодой человек ушёл из дома на ул. Юрша после разговора по телефону с отцом. Информация о его дальнейшем местонахождении отсутствовала. Через несколько дней различные поисковые группы Пермского края разместили в социальных сетях ориентировку с фотографиями и описанием пропавшего.

Спустя два месяца после исчезновения юноши поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших людей» объявил о завершении поисковых работ. Вечером 19 июня организация сообщила, что пропавший был найден мёртвым, и поблагодарила всех, кто помогал в поисках.

По данным 59.ru, парня нашли на лыжной базе «Динамо».

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