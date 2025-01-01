Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский музей современного искусства участвует в Дягилевском фестивале Выставочный проект «Персона» посвящён юбилею Александра Бродского Поделиться Твитнуть

"Окна" Александра Бродского

Константин Долгановский

Вечером 21 июня в Музее современного искусства ПЕРММ дважды — в 18:00 и 22:00 — пройдёт показ перформанса Олега Нестерова «Александр Кнайфель. Оркестр громкоговорителей» (12 +) — мультимедийного концерта, в котором пространственная музыка соединяется с медиаартом. В основе проекта — «Айнана, 17 вариаций на имя пирамидой голосов, ударных и магнитофона» выдающегося советского и российского композитора Александра Ароновича Кнайфеля.

Концерт в рамках основной программы Дягилевского фестиваля состоится в белом зале музея, где демонстрируется объект Александра Бродского «Ротонда».

В связи с этим событием музей подготовил собственный выставочный проект, посвящённый 70-летию автора «Ротонды» и одного из топовых художников в коллекции ПЕРММ — Александра Бродского. В экспозицию «Персона: Александр Бродский» (0 +) войдут 17 световых инсталляций художника из серии «Окна». По мнению куратора — главного хранителя ПЕРММ Всеволода Аверкиева — «Окна» «рифмуются» с «Ротондой», поскольку сделаны из похожего материала и тоже отсылают к классической архитектуре.

Объекты были специально отреставрированы. Они расположатся на первом и втором этажах музея, там, где недавно демонстрировалась выставка «Точка сборки».

Кроме того, как уже писал «Новый компаньон». ПЕРММ примет участие в летнем фестивале «Город встреч», в рамках которого музей возобновит свою паблик-арт-программу.

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