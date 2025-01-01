Находящийся за границей пермский аптекарь прокомментировал уголовное дело против него Андрей Годовалов заявил, что не скрывается от правосудия Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Андрей Годовалов, в прошлом генеральный директор ООО «Годовалов», поделился с изданием «Коммерсантъ-Прикамье» своим мнением относительно передачи в судебные органы уголовного дела, фигурантами которого являются он и его партнёр по бизнесу Николай Шаврин. Их обвиняют в уклонении от налоговых выплат на сумму, превышающую 418 млн руб., с 2017 по 2019 год.

«Надеюсь, Николаю Шаврину удастся доказать в суде невиновность компании и, соответственно, свою и мою. Для этого я оставил ему нотариальную доверенность на управление всеми активами. Надеюсь, следствие пойдёт по истинному пути и найдёт реальных заинтересованных лиц, которые таким образом выходят на фармрынок»,— пояснил Андрей Годовалов.

Предприниматель утверждает, что не скрывается от правосудия, а его отъезд за границу обусловлен личными обстоятельствами. Он заявил, что его официальный электронный адрес, мессенджеры и аккаунт на «Госуслугах» доступны. Никаких официальных вызовов он не получал, были лишь угрозы от неизвестных лиц.

Ранее арбитражный суд установил факт создания предпринимателями 69 компаний, применявших упрощённую систему налогообложения. Эти организации, формально независимые, фактически находились под контролем Годовалова и Шаврина, которые, по мнению суда, организовали схему дробления бизнеса. Налоговая инспекция провела аудит ООО «Годовалов» и пришла к выводу, что Андрей Годовалов и Николай Шаврин как бенефициары разработали план по уклонению от налогов. На основании данных, предоставленных ФНС, СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

Коммерческая деятельность Николая Шаврина и Андрея Годовалова была связана с продажей медикаментов. В 2024 году ООО «Годовалов», занимавшееся оптовыми поставками лекарств, было признано банкротом, а принадлежащая им сеть розничных аптек «Аптека от склада» прекратила свою работу. Годовалов и Шаврин подали заявления о личном банкротстве, признав за собой долги, превышающие 4 млрд руб. Андрей Годовалов покинул страну и впоследствии был объявлен в международный розыск.

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